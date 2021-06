Benevento 5, ennesimo capolavoro gestionale: rinnova mister Oliva Grande messaggio da parte della società che sceglie il "percorso" e non il semplice risultato.

Un altro capolavoro firmato Benevento 5. E’ di queste ore l’annuncio ufficiale del prolungamento di contratto fino al giugno del 2022 con il tecnico Fabio Oliva. Notizia che arriva a due giorni dalla partita più importante della storia della giovane società sannita. Il presidente Di Fede e il direttore generale Collarile hanno deciso di lanciare un altro chiarissimo messaggio all’ambiente. Non conta il risultato della partita ma il percorso con cui la squadra è arrivata a quello che non era un obiettivo ma un vero sogno. Sabato alle 16:00 il Benevento 5 sfiderà al Polisportiva Futura partendo dalla vittoria per 5-4 in terra calabrese. Lo farà con tante certezze, quelle che sono figlie della gestione tecnica di Fabio Oliva.