Benevento 5, prenditi la gloria. Al PalaTedeschi in scena la sfida per l'A2 Giallorossi che hanno due risultati su tre nel match che inizierà alle 16:00.

E’ il giorno della verità. Quello che emetterà il verdetto definitivo. Alle 16:00 in un PalaTedeschi con quasi 500 spettatori si giocherà la gara di ritorno della finale play off del campionato di serie B. Una partita che può valere la storia per il Benevento 5 o per la Polisportiva Futura di Reggio Calabria. Si parte dal 5-4 in favore dei sanniti arrivato in terra calabrese. La pazza sfida di sette giorni fa, però, va cancellata. Botta e compagni erano sotto 4-1 e hanno ribaltato il punteggio in pochi minuti sfruttando un clamoroso blackout dei padroni di casa. Ma nel calcio a 5 un solo gol di vantaggio conta poco perché può accadere sempre di tutto. Dunque bisognerà giocare per vincere, senza fare troppi calcoli, almeno fino all’ultimo giro di lancette. Solo in quel caso, con la partita in bilico, si potrà pensare di gestire ma con molta attenzione. Fabio Oliva ha già avvisato i suoi ragazzi. Non vuole cali di tensione. Un po’ aiuterà anche il pubblico, perché dopo un anno di palazzetti vuoti, il quintetto beneventano ha tanta voglia di regalarsi una giornata di festa. La società ha messo in piedi nella giornata di giovedì l’ennesimo capolavoro gestionale. E’ arrivato il rinnovo del contratto di mister Fabio Oliva fino al giugno del 2022. Dunque comunque andrà a finire questa finale play off c’è una certezza: si ripartirà dal tecnico che ha messo in piedi il miracolo giallorosso. Un chiaro segnale alla squadra e all’ambiente. Non conta il risultato ma il percorso per raggiungerlo. Una scelta intelligente arrivata nel miglior momento possibile. Il presidente Di Fede e il direttore generale Collarile non hanno voluto perdere tempo perché quello è prezioso e la programmazione è il miglior giocatore della squadra giallorossa. Lo è sempre stato e la scelta di puntare solo su giocatori campani, che a settembre sembrava essere un limite rispetto agli squadroni composti da stranieri e giocatori con un passato in categorie superiori, ha pagato alla grande. Il Benevento 5 è diventata una famiglia che ha imparato a sognare e non vuole smettere nella giornata più importante della storia recente del calcio a 5 sannita.