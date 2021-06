Tennis: il TC 2002 Benevento vola ai play off dopo il successo di Arezzo I ragazzi di Antonio Leone hanno fatto la differenza vincendo i due decisivi incontri di doppio.

Il TC 2002 Benevento targato Ansi Formazione si giocherà la promozione in serie A2. Un risultato già ottenuto in passato e diventato un sogno ricorrente. Merito della lungimiranza del direttore tecnico Antonio Leone, capace di allestire ogni anno una squadra forte e coesa. Il secondo posto nel girone è arrivato dopo la trasferta di Arezzo dove il team sannita si è imposto per 4-2.

Decisive le due vittorie nei singolari con Noce che ha avuto la meglio su Campese per 6-0 6-3 e Liucci ha regolato con un 6-1 6-3 Cacchiarelli. Dopo i ko di Organista con Vannutelli 6-3 6-1, e di Vialardo contro Nejedly 6-2 6-4, la palla è passata ai doppi dove i sanniti sono molto forti.

Organista e Vilardo hanno dovuto lottare contro Campese e Vannutelli imponendosi grazie a due break con un doppio 6-4. Più agevole il compito di Noce e Liucci contro Nejedly e Cacchiarelli, superati per 6-3 6-0. Adesso l’avventura continua.