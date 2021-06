HC Sannio Benevento, conclusa la prima stagione in serie B La ripresa degli allenamenti è previsto per lunedì 30 agosto.

Conclusa la breve stagione agonistica indoor 2020 2021 che per la prima volta ha visto tra le partecipanti al campionato nazionale di serie B una formazione seniores dell’H.C. Sannio Benevento, nei prossimi weekend gli impegni agonistici si sposteranno sulla sabbia per la versione beach della pallamano.

Gli atleti che proseguiranno l’attività agonistica durante i mesi estivi si prepareranno presso il “Centro Sportivo Malevento” di Benevento, sito in contrada Pantano, che con l’occasione si ringrazia per l’ospitalità e la vicinanza al Club e ai propri tesserati.

Un particolare attestato di stima è riservato al Sig. Gerardo Civetta, da sempre attento alle esigenze dei giovani, soprattutto in questo periodo storico e nel caso in specie disponibile ad accogliere temporaneamente una squadra che resta sempre senza un idoneo campo da gioco.

Al termine delle prossime settimane di attività sulla sabbia, con la consueta partecipazione al Memorial “Nel segno del Capitano” previsto per domenica 1° agosto, dopo qualche settimana di sosta, ci sarà la ripresa degli allenamenti in programma per lunedì 30 agosto. Nell’occasione il nuovo organigramma societario presenterà lo staff tecnico che guiderà la formazione maschile impegnata nel campionato di serie B.

Tante piccole novità a cui si aggiunge, proprio con l’avvio della prossima stagione agonistica, la denominazione “ACLI Benevento H.C. Sannio” che il Club assumerà ufficialmente. Si coglie l’occasione per ringraziare il Presidente USACLI Benevento, Ing. Alessandro Pepe, sia per la continua vicinanza espressa, sia per il fattivo supporto nella ricerca di una struttura sportiva idonea, in una battaglia che vede gli organi politici colpevolmente assenti.

Il Presidente Luciano: “Conclusa una stagione agonistica, che seppur breve, è stata intensa e difficile proprio per il particolare momento storico. La definirei un vero miracolo sportivo, che merita di essere premiato, sia per la mancanza di un campo da gioco adeguato, essenziale punto di riferimento per tutti, sia per la mancanza di sponsorizzazioni, che di sostegno civico. Voglio salutare principalmente tutti i ragazzi ed esprimere loro la mia personale gratitudine, esortandoli a proseguire con ancor maggior impegno e sono certo che da parte del Club ci sarà sempre la massima attenzione ed adeguata tutela nei loro confronti, proprio come accade in queste ore, quando su segnalazione dei loro genitori alcuni atleti hanno riferito di essere stati avvicinati da esterni. Con forza e decisione agiremo con ogni mezzo idoneo affinché simili episodi non si ripetano più. L’impegno profuso da tutti, con tanta sofferenza da parte di atleti, tecnici e collaboratori, che ci ha consentito di superare le varie difficoltà dell’anno, merita il massimo rispetto. Termino dunque il mio mandato quadriennale, fiducioso che il nuovo staff dirigenziale potrà proseguirà l’attività sportiva nel migliore dei modi, potendo contare anche sul fattivo sostegno dell’USACLI di Benevento e del suo Presidente l’Ing. Alessandro Pepe al quale va un caloroso ringraziamento”.