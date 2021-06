Tennis: finisce in semifinale play off l'avventura del CT San Giorgio del Sannio La squadra del presidente Pepe è stata fermata dal TC Finale Ligure.

Questa volta niente finale. Il CT San Giorgio del Sannio non è riuscito a fare l’impresa nella semifinale giocata sui campi del TC Finale Ligure. I padroni di casa si sono imposti nettamente sulla compagine guidata dal presidente Michele Pepe. Purtroppo il club sangiorgese non ha potuto schierare la migliore formazione e per questo motivo resta qualche rimpianto. Le sconfitte nei singolari hanno chiuso velocemente l’avventura play off, ma nonostante questo, attraverso i propri canali social, il massimo dirigente e il capitano Daniele hanno voluto ringraziare tifosi e sponsor per il seguito avuto in questa stagione che va considerata comunque positiva. Il circolo infatti ha raggiunto all’ultima giornata l’obiettivo salvezza centrando addirittura i play off ed evitando i sempre temili play out. L’appuntamento è per il 2022 quado sicuramente Daniele Pepe e compagni si presenteranno ai nastri di partenza con ambizioni importanti.