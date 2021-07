Beach Volley, agli Europei Under 20 il sannita Fusco è salito sul podio Per lui medaglia di bronzo in coppia con Theo Hanni dopo aver battuto il due ungherese per 2-1.

E’ un periodo d’oro per la pallavolo sannita. Dopo le promozioni in B1 dell’Olimpia Energa San Salvatore Telesino e quella in B2 dell’Accademia Volley, un’altra grande soddisfazione arriva dal beach volley. Protagonista Filippo Fusco (cresciuto alla Beach Republic di Benevento), che in coppia con Theo Hanni ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 20 a Izmir, in Turchia. Il cammino degli azzurrini è stato importante.

Dopo aver superato il girone di qualificazione con due vittorie e un ko, Filippo e Theo hanno alzato l’asticella nelle sfide ad eliminazione diretta. Due belle vittorie sono arrivate negli ottavi e nei quarti di finale. Il ko è arrivato solo al penultimo atto contro gli sloveni Možic-Bracko che si sono imposti per 2-0 (21-14, 21-16). Dopo la sconfitta i due azzurrini sono stati bravi a resettare e ritrovare la concentrazione giusta per affrontare gli ungheresi Mikuláss Koch-Szabó in un match durissimo.

Primo set vinto dal duo italiano 21-19, mentre nel secondo gli ungheresi sono riusciti a fare il break riportando la sfida in parità con il parziale vinto 21-17. Si è deciso tutto nel terzo set dove Fusco e Hanni hanno alzato il livello di gioco trovando le soluzioni giuste per imporsi 15-10 e portare a casa una bellissima medaglia di bronzo. Il beach volley italiano continua a crescere anche a livello giovanile dopo l’argento Olimpico vinto nel 2016 dal duo Lupo-Nicolai che ha dato una grossa spinta all’intero movimento.