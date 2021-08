Volley, ecco il girone di Accademia e Volare Benevento Le due squadra sannite sono state inserite nel gruppo O dove ci sono anche quattro team calabresi.

Ci siamo, la serie B2 femminile ha finalmente una composizione. Le due squadre sannite che saranno impegnate in questo torneo hanno scoperto le proprie avversarie. Accademia Volley e Volare sono state inserite nel girone O composto da 12 squadre con i primi due posti che daranno accesso ai play off promozione e le ultime quattro che torneranno in serie C. Saranno otto le formazioni campane al via a cui si aggiungeranno quattro calabresi.

Il girone, visto che molte squadre campane manterranno la stessa ossatura, sembra essere abbastanza equilibrato se nelle prossime settimane non ci saranno clamorosi colpi di mercato.

Di seguito il girone O del campionato di serie B2 femminile: Accademia Benevento, Volare Benevento, Due Principati, Volley Project Pontecagnano, Nola Città dei Gigli, Molinari Napoli, Pallavolo Pozzuoli, Battipagliese Volley, Pallavolo Crotone, Fidelis Torretta, Volley Reghion e Todo Vibo Valentia.