Benevento 5, il colpo di mercato arriva dal Brasile I giallorossi hanno ingaggiato Gustavo Assumpcao Paesano, atleta classe 2004.

Il Benevento 5 piazza un nuovo colpo di mercato che arriva direttamente dal brasile, una delle grandi patrie del futsal. Si tratta di Gustavo Assumpcao Paesano, classe 2006 nato il 16 aprile a Curitiba ed in possesso del passaporto italiano. Il ragazzo, che sarà alla prima esperienza in Italiano, è molto bravo nell’uno contro uno e nel suo curriculum vanta presenze con le maglie del Cancun, San José e del Santa Monica. "Sono molto motivato ed orgoglioso perché il Benevento è un club ha un progetto serio e penso sia la miglior scelta per iniziare la mia carriera in Italia” ha spiegato il neo giallorosso. “Spero di dare un contributo al club in modo che, proprio come la scorsa stagione, arrivino risultati e che possiamo crescere insieme". Per il Benevento 5 si tratta di una scommessa importante su un giovane pieno di talento che dovrà confrontarsi con una categoria importante come la serie A2.