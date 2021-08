Volare Benevento, arriva Nanni col doppio ruolo di coach e direttore tecnico La società sannita punta sul tecnico di Cesena per il prossimo campionato di serie B2.

La Volare Benevento sarà ai nastri di partenza del campionato nazionale femminile di serie B2. La società del presidente Aldo Quarantiello ha deciso di cambiare guida tecnico affidandosi all’esperienza di Luca Nanni, tecnico di Cesena che vivrà la sua prima avventura in Campania in terra sannita. Una scelta mirata a migliorare tutti gli aspetti tecnici dalla prima squadra al settore giovanile. Nanni porterà entusiasmo e tante novità con il doppio ruolo di coach della squadra di B2 e quello di direttore tecnico con il compito, mai semplice, di costruire qualcosa di importante con le giovani leve. Per la Volare Benevento è un colpo molto importante in vista di un torneo, dove sarà presente anche l’Accademia Volley nel girone “O”, che si annuncia equilibrato e ricco di sorprese con tante giocatrici di categoria superiore che hanno accettato le proposte delle varie squadre iscritte a questa categoria.

Di seguito il girone O del campionato di serie B2 femminile: Accademia Benevento, Volare Benevento, Due Principati, Volley Project Pontecagnano, Nola Città dei Gigli, Molinari Napoli, Pallavolo Pozzuoli, Battipagliese Volley, Pallavolo Crotone, Fidelis Torretta, Volley Reghion e Todo Vibo Valentia.