Accademia Volley, dal mercato arriva anche la schiacciatrice Russo La napoletana, classe 1998, è un altro importante rinforzo per coach Vittorio Ruscello

Altro volto nuovo in casa giallorossa. Lorenza Russo, atleta napoletana classe 1998, è infatti una nuova schiacciatrice dell'Accademia Volley. Si tratta del secondo nuovo arrivo dopo quello di Valentina Russo che giunge dopo le conferme di Pericolo e Tenza, un rinforzo nel reparto offensivo per aumentare il peso dell'attacco giallorosso: "Conoscevo già l'Accademia per averla affrontata in passato da avversaria quando ero a Castellammare di Stabia e quando quest'anno si è presentata l'opportunità di far parte di questa squadra ho subito dato la mia disponibilità. Mi ha fatto molto piacere ricevere l'apprezzamento e la stima da parte di una società che in tanti anni si è sempre distinta per serietà e professionalità, ho sentito sempre parlare benissimo dell'ambiente-accademia e dell'aria che si respira in palestra e in più credo che il progetto sia davvero stimolante e in linea con quello che cercavo".

Nonostante la sua giovane età, Lorenza è legata alla pallavolo fin da bambina, grazie soprattutto ai trascorsi in questo sport di mamma Marilù e di papà Luigi: "Gioco a pallavolo praticamente da sempre, da quando avevo 4 anni. I miei genitori mi hanno cresciuta in palestra, ma mi è sempre piaciuto anche insegnare i fondamentali di questo sport ai più piccini, oltre che giocare. I primi veri campionati a livello giovanile li ho disputati ad Arzano, con cui ho partecipato anche al mio primo campionato di Serie C un pò di anni fa. Poi sono stata a Castellammare di Stabia in B2 e lì ricordo di aver affrontato l'Accademia da avversaria per la prima volta. Successivamente sono stata in B1 a Castellana Grotte e, infine, l'ultima stagione a Napoli con il Molinari Volley di nuovo in B2".

Schiacciatrice di 180 cm, Russo va quindi a potenziare il reparto di attacco dell'Accademia in vista del prossimo campionato, su cui Lorenza si guarda dal fare pronostici: "Sono molto scaramantica, sono sicura però che potremo disputare un ottimo campionato e allo stesso tempo allenarci e giocare in un clima piacevole e sereno, le nostre avversarie sono squadre che conosco e ad oggi ritengo che potremmo giocarci le nostre carte con tutte".

L'innesto di Lorenzo Russo consente all'Accademia di colmare il posto lasciato vuoto da Martina Pisano, grande protagonista dell'ultima promozione in B2 ma che, per ragioni personali che l'hanno allontanata da Benevento, disputerà la prossima stagione in B1 con la maglia del Castellana Grotte. Anche a Martina un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza, con l'auspicio che le nostre strade possano ricongiungersi nuovamente in futuro.