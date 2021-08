Accademia Beneventana Furno, terminato il raduno estivo Esperienza fantastica al Summer Fencing Camp sulle Dolomiti.

Si è conclusa oggi la prima grande esperienza del Summer Fencing Camp per i giovani schermidori dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno. Il ritiro estivo, riservato agli schermidori under 14, under 17, under 20 e Seniors affiliati alla Federazione Italiana Scherma, si è tenuto dal 16 al 21 agosto presso Piani di Luzza sulle Dolomiti.

Gli atleti under 14, accompagnati dai Maestri Francesca Boscarelli e Dino Meglio, hanno vissuto una settimana indimenticabile all’insegna della crescita sportiva e personale. Il Camp è stato creato per far vivere ai ragazzi una settimana unica che unisce sport, vacanze e allenamento in un luogo bellissimo e incantevole, con uno dei migliori staff per schermidori di tutto il mondo. Al Camp sulle Dolomiti per la società beneventana hanno preso parte ben 15 schermidori. Per la categoria Bambini erano presenti Sofia Luongo, Giulia Caporaso,

Stefano Fucci, Antonio Di Domenico e Antonio Del Viscovo.

Per la Categoria Giovannismi hanno partecipato Nina De Curtis, Diletta Panarese e Andrea Milano. Per la categoria Allievi erano presenti Gioia Zampelli, Vittoria Panarese, Caterina Mucci, Ginevra Flaschi, Ludovica Pino, Sofia Novelli e Ivo Pacelli. Nel corso del ritiro si sono svolte anche delle gare internazionali di spada dove l’Accademia ha dimostrato tutto il proprio valore mettendo in evidenza l’ottimo

momento che sta attraversando la scherma beneventana. Nella Categoria Assoluti, infatti, la campionessa Francesca Boscarelli ha conquistato la medaglia d’oro confermando il suo magic moment.

Nella categoria under 14, invece, medaglia d’argento per Nina De Curtis e medaglia di Bronzo per Diletta Panarese. Dal Camp estivo delle Dolomiti l’Accademia Olimpica Maestro Antonio Furno riparte in vista di una nuova stagione che si preannuncia ricca di entusiasmo.