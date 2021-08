Volare Benevento, arriva la schiacciatrice Simeone L'atleta di Pozzuoli è entusiasta per questa avventura nel Sannio.

Il campionato di B2, dopo una stagione con formula compressa per l’emergenza covid, tornerà alla normalità. Il girone “o”, in cui è inserita anche la Volare Benevento, si annuncia equilibrato e di buon livello, per questo il mercato deve portare in dote rinforzi importanti. La società del presidente Aldo Quarantiello, dopo aver ingaggiato in panchina Luca Nanni, ha ufficializzato anche l’arrivo della schiacciatrice Maria Grazia Simeone. L’atleta di Pozzuoli, classe 1997, è entusiasta di questa nuova avventura.

“Quando ho ricevuto la chiamata della società ero molto entusiasta di entrare a far parte di questo progetto e non ho avuto alcun dubbio sull’accettare questa opportunità. Fin da subito ho percepito gli stimoli che la società e l’allenatore trasmettono. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con loro e con le mie nuove compagne di squadra. Mi auspico un campionato grintoso ma sono sicura che lo sarà, spero di riuscire a trasmettere la mia personalità in campo e di migliorarmi sempre più. Dopo gli stop dettati dal covid, auguro a tutti noi un campionato senza troppi intoppi e con grandi soddisfazioni. Per il resto sarà il campo a parlare, ci vediamo presto in palestra”.