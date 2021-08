Accademia Olimpica Furno, tutti insieme per tifare Rossana Pasquino Mercoledì la sannita prenderà parte alla gara di sciabola femminile categoria B alle Paralimpiadi.

Domani 24 agosto iniziano le Paralimpiadi di Tokyo2020 e l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno è pronta per sostenere a distanza la propria campionessa Rossana Pasquino. La schermitrice sannita, alla sua prima Paralimpiade, scenderà in pedana mercoledì 25 agosto alle 2 (ora italiana) per le gare di eliminatorie di sciabola, mentre alle 10:30 e alle ore 12, sempre ora italiana, sono previste le semifinali e le finali.

La famiglia dell’Accademia Olimpica con in testa il Maestro Dino Meglio, la campionessa Francesca Boscarelli e tutti i giovani schermidori della società sannita ha organizzato una notte bianca in palestra con una conseguente colazione per seguire le gare di Rossana Pasquino attraverso un maxi schermo allestito per l’occasione. Sarà un’alba da vivere tutti insieme all’insegna della scherma e a sostegno di Rossana

Pasquino con la speranza che possa regalare all’Accademia Olimpica Antonio Furno e a tutta la città di Benevento momenti indimenticabili.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.