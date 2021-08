Volare Benevento, arriva la centrale Catapano "La società mi ha fatto una bella impressione, Nanni mi ha trasmesso grande carica".

Il raduno si avvicina e il mercato continua a regalare rinforzi alla Volare Benevento. Per mister Luca Nanni arriva una centrale d’esperienza come Deborah Catapano. “Ho scelto di giocare con la Volare Benevento perché mi ha dato dal primo momento una bella impressione, soprattutto dopo aver parlato con l’allenatore che mi ha trasmesso una grande carica” ha spiegato la ragazza cresciuta con la Xenia Volley Scafati. “Ho grandi aspettative per quest’anno, punto ad affrontarlo con la voglia di fare del mio meglio, dare tutta me stessa per ricambiare la fiducia che mi è stata data e sono sicura che mi porterà grandi soddisfazioni sportive, sia personali che di squadra”.