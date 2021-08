Pallamano Benevento, Errico è un rinforzo prezioso per Rui Carvalho Il giocatore cresciuto a Capua torna a Benevento per mettersi a disposizione del tecnico portoghese.

Lunedì è iniziato il raduno della Pallamano Benevento agli ordini del neo tecnico portoghese Rui Carvalho. Giornate intense con doppia seduta per prepararsi al meglio per la prossima stagione in cui indosserà la maglia giallorossa anche Francesco Errico, ala e terzino destro che può dare alla squadra diverse soluzioni grazie alla sua duttilità.

L’atleta ventiduenne ha già collezionato due presenze con la maglia giallorossa nella stagione 2018/19. E’ cresciuto nel settore giovanile della Pallamano Capua, con la quale ha militato diverse stagioni in serie B e A2, ed è stato più volte convocato in rappresentative di Area indossando nel campionato 2019/2020 la prestigiosa maglia della Junior Fasano, club con cui ha collezionato 16 presenze in A1 e disputato le finali di Coppa Italia. Lo scorso anno ha giocato a Capua in serie B mantenendo una media di 12 gol a partita.

“Continuiamo nell’opera di consolidamento del nostro gruppo cercando sempre di mantenerlo su alti livelli” ha spiegato il direttore sportivo Antonio Schipani. “Con Francesco Errico ci siamo riusciti. E’ un’operazione che si concilia con il nostro obiettivo di diventare un polo attrattivo per i giovani della nostra regione che hanno l’ambizione di mettersi in mostra e migliorarsi giorno dopo giorno”.