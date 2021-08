Benevento 5, rinforzi anche per la formazione under 19 Arriva l'universale Odierna, voglioso di fare bene in giallorosso e conquistare la prima squadra.

Il mercato del Benevento 5 non si ferma e continua a regalare colpi in ingresso anche in ottica under 19. Ieri è arrivata la comunicazione dell’arrivo di Claudio Odierna, calcettista che vestirà il giallorosso anche grazie a Lino Suarato ringraziato apertamente dalla società sannita.

L'universale di Sarno è un classe 2004 e ha iniziato la sua carriera con le formazioni Under 15 e Under 17 dello Striano, mentre nella passata stagione ha vestito prima la maglia del Real San Giuseppe e poi quella dei Leoni Acerra, dove ha realizzato anche una rete nel campionato di serie B.

"Ho scelto il progetto del Benevento perché ha come obiettivo quello di valorizzare i giocatori e dire la sua in campionato" ha spiegato il giovane atleta campano. “Lo scorso anno –continua- sono stato felice di poter esordire in B anche con un basso minutaggio, impreziosito da una rete. Nella prossima stagione mi aspetto di arrivare lontano con l'Under 19 e guadagnarmi l'esordio in prima squadra".