Pallamano Benevento, il "toro" De Luca torna a casa Colpo di mercato importante per i giallorossi che hanno ingaggiato uno dei migliori talenti sanniti.

La Pallamano Benevento piazza il grande colpo. Si tratta di un graditissimo ritorno dopo qualche anno lontano da casa. Dopo l'arrivo di Francesco Errico è ufficiale quello del "toro" Antonio De Luca, terzino molto duttile e capace di ricoprire grazie alle sue qualità le tre posizioni centrali. Un vero jolly per coach Rui Carvalho che avrà a disposizione un altro talento che ha tanta voglia di tornare grande.

De Luca, dopo le grandi cose fatte vedere da giovanissimo, aveva deciso di lasciare la Pallamano Benevento nel 2016 quando diversi giovani decisero di intraprendere l'avventura con la Valentino Ferrara. Con l'altra squadra cittadina ha giocato da protagonista nella massima serie sfidando i giallorossi in diversi derby ricchi di agonismo. Nell'ultima stagione, invece, si era accasato a Salerno con la Gena Lanzara, squadra al primo anno in A2 che ha conquistao il secondo posto nella regular season e la possibilità di giocare la final six promozione.

"Sono molto contento di tornare dove tutto è iniziato e di vestire la maglia della mia città - ha dichiarato De Luca attraverso i canali della società del presidente Carlo La Peccerella-. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto carico e spero di fare un buon campionato insieme a tutta la squadra". Il "toro" è pronto: la Pallamano Benevento ha alzato l'asticella.