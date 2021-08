IVPC Rugby Benevento: "Daremo tutto l'aiuto necessario agli amici afghani" La società guidata dal presidente Rosario Palumbo tende ancora una volta la mano a chi ha bisogno.

Il dramma che stanno vivendo gli Afghani ci ha colpi profondamente. Vedere nel 2021 tante persone costrette a scappare dal proprio paese è una sconfitta.

Noi, come vuole la tradizione della nostra società, siamo pronti a fare la nostra parte organizzando una raccolta di beni di prima necessità allo Stadio Dell’Oste (Pacevecchia) per aiutare coloro che saranno accolti in Italia.

Per noi il sostegno è un valore insito, faremo in modo di dare tutto l’aiuto necessario agli amici e alle amiche Afghane. La nostra struttura è completa disposizione, tutto lo staff, che a breve riprendere l’attività sportiva, sarà impegnata in progetti di accoglienza e inclusione.

La società dell’IVPC Rugby Benevento è sempre pronta a tendere la mano a chi ha bisogno e in questo momento sentiamo la necessità di aiutare chi sta vivendo l’incubo di dover lasciare la propria terra natale.