Miwa Benevento, Annecchiarico vice presidente del club della famiglia Zullo Grande attestato di stima per una delle colonne della società sannita.

Modifiche al vertice della compagine cestistica che quest’anno disputerà ancora una volta la Serie C Gold e che si appresta ad avviare un ciclo giovanile di grande livello. La Miwa Energia Cestistica Benevento, con grande orgoglio, annuncia che il nuovo VicePresidente è Bruno Annecchiarico, già Head Coach fino alla scorsa stagione e direttore generale del team.

“E’ un attestato di stima, qualora ce ne fosse ancora bisogno, immenso e che mi riempie di felicità ed entusiasmo. La famiglia Zullo ha sempre riposto in me grande fiducia e con questa decisione fa ancora una volta più di un passo verso la mia persona e la mia figura. Sono lieto - afferma Bruno Annecchiarico - di poterli rappresentare anche a livello societario e non solo a livello organizzativo. L’onore e il piacere è davvero tutto mio. Questo chiaramente non toglie nulla, anzi aggiunge, al mio impegno dal punto di vista organizzativo a supporto di tutto lo staff e di tutti gli atleti senior, dei giovani e dei più piccoli.”

La Miwa Energia, intanto, si è radunata ieri per le visite mediche di rito che hanno avuto esito completamente positivo ed oggi inizierà gli allenamenti agli ordini di Coach Parrillo e del suo staff.