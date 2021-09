Accademia Volley, è iniziata la stagione 2021-2022 Le giallorosse si sono radunate per dare il via agli allenamenti agli ordini di Vittorio Ruscello.

Nella giornata di ieri sono stati ufficializzati dalla Fipav i calendari di Serie B. Esordio casalingo per l'Accademia che il 16 Ottobre riceverà a Benevento la Fidelis Torretta (KR) nella gara che di fatto segnerà il ritorno delle giallorosse in un campionato nazionale a distanza di più di tre anni dall'ultima apparizione. Era il 5 maggio 2018 quando il successo per 3-1 sul Minturno non evitò alle beneventane la retrocessione in Serie C.

La prima trasferta, una settimana dopo, vedrà l'Accademia andare subito al di fuori dei confini regionali contro la Pallavolo Crotone, mentre il primo impegno campano avverrà la settimana successiva in casa contro la VP Pontecagnano, squadra neopromossa in B2 come l'Accademia al termine della passata stagione. La trasferta a Nola precederà poi un altro impegno casalingo contro la APD Todo Sport di Vibo Valentia, altra neopromossa in B2, mentre l'ultimo impegno calabrese ci sarà alla penultima di andata, ancora in casa, contro la Volley Reghion di Reggio Calabria. Prima però ci saranno tutti gli altri incontri contro formazioni campane, nell'ordine Pozzuoli, Molinari Napoli, Battipagliese e P2P Baronissi.

La chiusura del girone, e quindi della stagione, coinciderà infine con il derby beneventano contro la Volare Benevento, un match sicuramente appassionante come tutte le stracittadine. Intanto nella giornata di ieri si è svolto il consueto raduno di inizio anno. Con il Direttore Generale Dante Ruscello a fare gli onori di casa, sono stati presentati staff tecnico, settore giovanile e l'intera prima squadra che ha anche espletato le visite mediche di rito per l'idoneità agonistica. Presenti anche i volti nuovi Valentina Russo e Lorenza Russo, oltre a tutte le altre atlete già presenti lo scorso anno: per tutte inizio degli allenamenti a partire dalla giornata odierna, insieme ad Andrea Pompilio, confermato come preparatore fisico, e della coppia Ruscello - Cioffi a cui sarà affidata anche quest'anno la guida tecnica della squadra.