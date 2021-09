Benevento 5, esordio in trasferta col Cus Molise Il torneo di serie A2 inizierà il 9 ottobre, una settimana più tardi primo match al Palatedeschi.

La preparazione è già iniziata. Il Benevento 5 lavora per farsi trovare preparato alla sua prima stagione in serie A2. L’impresa compiuta lo scorso anno va dimenticata. Messa da parte per non rischiare di cullarsi su quel che è stato e concentrarsi al massimo su quel che sarà. Avventura entusiasmante che ora ha anche una data ufficiale d’inizio. Il 9 ottobre si parte. I giallorossi esordiranno in trasferta. La prima partita della storia in serie A2 andrà in scena a Campobasso contro il Cus Molise. Un avversario che potrà dire subito a coach Fabio Oliva e ai suoi ragazzi se hanno lavorato bene in questo mese abbondante di preparazione.

Per vedere i giallorossi al Palatedeschi, bisognerà attendere la settimana successiva nel primo derby campano contro il Sala Consilina, compagine che lo scorso anno ha dominato il torneo di serie B chiudendo proprio davanti al Benevento 5. La data comunicata dalla Federazione è quella di sabato 16 ottobre, ma la società aveva espresso la volontà di giocare di venerdì sera per evitare antipatiche concomitanze col Benevento Calcio in serie B. Quindi bisognerà attendere ancora un po’ per sapere il giorno esatto, ma l’attesa sarà dolcissima.

Tra gli altri match di cartello da segnalare, ci sono le sfide con la Roma il 13 novembre a Benevento e il 26 febbraio nella capitale, e con la Lazio che farà tappa nel Sannio il 18 dicembre mentre si giocherà a campi invertiti il 23 aprile all’terzultima giornata. Il girone C del torneo di serie A2 sarà composto da 13 squadre, per questo, nel calendario, è stato inserito un turno di riposo. Per i giallorossi però nessun pericolo di pause antipatiche tra un match e l’altro visto che riposeranno all’ultima giornata. L’obiettivo della società guidata dal presidente Pellegrino Di Fede e dal direttore Generale Antonio Collarile, è quello di provare a mantenere la categoria per dare continuità, dopo aver fatto un lavoro importante già in passato, al processo di crescita che ha avuto una grossa e brusca accelerata con la promozione ottenuta la scorsa stagione vincendo i play off nazionali.