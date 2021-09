Nuoto, nuova avventura per la Pirozzi La sannita ricoprirà anche il ruolo di direttrice tecnica del settore nuoto della Pallanuoto Trieste

La carriera di Stefania Pirozzi è stata già lunga e importante. Tre Olimpiadi consecutive l’hanno consegnata al gotha del nuoto azzurro. Impresa per pochi di cui la sannita deve andare fiera. Dopo Tokyo è tornata a casa per godersi le vacanze e iniziare una nuova affascinante avventura da vivere non solo tra le corsie ma anche a bordo vasca.

La Pallanuoto Trieste ha affidato alla campionessa di Apollosa la guida tecnica del settore nuoto che comprende le categorie “Assoluti” ed “Esordienti”. Un ruolo importante che permetterà a Stefania Pirozzi di trasferire ai giovani tutta le sue esperienze e soprattutto le metodologie di lavoro che ha acquisito negli anni lavorando a stretto contatto con i migliori tecnici italiani.