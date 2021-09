Italrugby femminile, Cammarano rinuncia al raduno di Parma Sopraggiunti impegni personali hanno portato la sannita a non prendere parte a questo appuntamento.

Brutta tegola per la Nazionale femminile di rugby che si prepara a disputare a Parma il girone di qualificazione ai Mondiali in Nuova Zelanda slittati al 2022. Il responsabole tecnico Andrea Di Giandomenico ha perso per infortunio Sara Tounesi (pilone destro, ASM Romagnat, 26 anni, 18 caps), mentre la sannita Lucia Cammarano (tallonatore, Rugby Belve Neroverdi, 29 anni, 27 caps) ha dovuto rinunciare alla convocazione per questo raduno di preparazione per sopraggiunti impegni personali. La speranza è quella di riavere le due atlete per le gare di qualificazione, ma intanto al loro posto sono arrivate Emanuela Stecca (esordiente, Arredissima Villorba) e Giulia Cerato (5 caps, Valsugana Rugby Padova). Il raduno inizierà oggi a Parma.