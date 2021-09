Benevento 5, definito il quadro delle amichevoli di preparazione alla serie A2 Il programma dei test match inizierà contro il Napoli Barrese, poi la sfida con la Sandro Abate

Manca esattamente un mese all’esordio assoluto in serie A2. Il Benevento 5 si prepara, lo fa con attenzione, senza tralasciare nessun dettaglio. L’avventura che lo attende è talmente grande che sarà vietato sbagliare ogni passo di avvicinamento. Il 9 ottobre ci sarà l’esordio in trasferta contro il Cus Molise. Partita attesissima che verrà preparata con due amichevoli e un quadrangolare.

La prima uscita della compagine guidata per il secondo anno consecutivo da coach Fabio Oliva andrà in scena sabato. Al Palatedeschi, fischio d’inizio alle 16:00, i giallorossi affronteranno il Napoli Barrese che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie C1. Un test utile per permettere allo staff tecnico di capire a che punto è la squadra dopo le prime settimane di intenso lavoro, sia dal punto di vista fisico che tattico.

La serie A2 non è una novità per alcune pedine presenti nel roster, mentre lo sarà per altre, soprattutto per i più giovani, che si confronteranno su un palcoscenico tanto difficile quanto esaltante. La società, che continua incessantemente il suo lavoro di propaganda per lanciare e sostenere il brand, ha fatto le cose in grande anche nel programmare le amichevoli stagionali alzando l’asticella. Dopo la prima uscita contro il Napoli Barrese, mercoledì 15 la compagine sannita farà visita ad Avellino alla Sandro Abate, formazione che milita con ottimi risultati nella massima serie. Con gli irpini coach Fabio Oliva chiederà ai suoi di alzare i ritmi per fare il primo vero test, anche dal punto di vista tattico, contro una squadra che proverà a mettere sotto i suoi ragazzi per gran parte della partita visti i differenti valori in campo. Queste sfide serviranno anche ai giovani presenti in rosa per fare minutaggio e soprattutto esperienza, quella che tornerà utile in un campionato lungo e complicato come la serie A2.

Il programma delle amichevoli, salvo nuove comunicazioni, terminerà con il quadrangolare “Città di Venafro” di sabato 25 settembre. In quell’occasione il Benevento 5 si troverà faccia a faccia anche con la Lazio C5 che è una delle formazioni inserite nel gruppo C del campionato di serie A2. Le altre due compagini presenti nel quadrangolare saranno i padroni di casa del Venafro e il Real San Giuseppe.