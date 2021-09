Benevento 5, arriva un alto rinforzo per mister Oliva Dalla Spagna sbarca a Benevento il centrale-laterale classe 1999 David Lopez.

Ad un mese dall’inizio del campionato di serie A2 il Benevento 5 piazza un altro colpo di mercato. La politica societaria, “puntare sui giovani talentuosi”, continua con David Lopez, centrale-laterale classe 1999 nativo di Barcellona. Il calcettista arriva alla corte di mister Fabio Oliva per rinforzare il roster giallorosso che è già a lavoro da qualche settimana per preparare la prima esaltante avventura in un campionato difficile come quello di serie A2.

"Sono molto felice di aver scelto il Benevento” ha raccontato l’atleta spagnolo nelle sue prime parole da calcettista giallorosso. “Arrivo in un club molto serio e ambizioso, sono sicuro che crescerò e mi divertirò. Cosa dico ai tifosi? Che suderemo la maglia per portare i colori giallorossi più in alto possibile".