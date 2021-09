Accademia, ritornano i corsi di Minivolley e Volley S3 La pallavolo torna finalmente ai bambini dopo un lungo stop dovuto alla pandemia.

Finalmente la pallavolo torna ai bambini. Dopo un lungo stop dovuto alla pandemia il Centro di Avviamento allo Sport dell'Accademia Volley Benevento e della Volley Santa Maria di Costantinopoli tornano in palestra da martedì 21 settembre per rilanciare i corsi di Minivolley e Volley S3.

La sede dei corsi di avviamento alla pallavolo sarà per il terzo anno consecutivo la palestra dell'Istituto Comprensivo Sant'Angelo a Sasso di Via Pascoli a Benevento e i giorni e gli orari sono gli stessi dello scorso anno, in realtà bloccato dal Coronavirus dopo poche settimane.

Due i turni di allenamento settimanali, il martedì e il venerdì, con fascia oraria dalle 17.00 alle 18.30 per i bambini e le bambine delle scuole elementari, e con fascia oraria dalle 18.30 alle 20.00 per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie.

Le istruttrici saranno due atlete della prima squadra Accademia con lunga e importante esperienza nel minivolley quali il Capitano giallorosso Jessica De Cristofaro e Francesca Cona, con la segreteria affidata nuovamente ad Anna Ballini.

Tutti i protocolli antiCovid saranno come sempre osservati ed in particolar modo si richiedere obbligatoriamente il Green Pass per i soli over 12 mentre per il solo primo allenamento viene richiesto obbligatoriamente un tampone rapido negativo effettuato nelle 72 ore precedenti.

Novità importante, per la quale l'Accademia Volley aderisce al 100%, è il Voucher Giovani 2021/22 indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo. Le famiglie degli iscritti ai corsi Accademia dai 6 ai 12 anni e con requisiti di reddito specifici potranno infatti richiedere un voucher economico di 100 euro per i normodotati e di 150 per i diversamente abili. Tutte le informazioni di dettaglio del Voucher sono disponibili a questa pagina: https://www.federvolley.it/voucher-giovani.