Pallamano Benevento, arriva il terzino Laera L'ex Noci è un ottimo rinforzo per coach Rui Carvalho.

Il mercato della Pallamano Benevento continua a regalare novità Il club del presidente Carlo La Peccerella ha messo a segno un altro colpo ingaggiando il terzino sinistro, classe 1998, Vincenzo Laera. L’ex Noci ha 23 anni ma già tante esperienze nel suo curriculum. Si tratta di terzino poliedrico che a Noci nella scorsa stagione ha messo a segno 148 reti. A disposizione di Rui Carvalho arriva un giocatore capace di leggere il gioco che gli permette di essere incisivo nella realizzazione dove nel 2015-2016 ha vinto la classifica marcatori di serie A2.

La sua carriera è iniziata nel 2007 ed è stata subito contraddistinta da svariati titoli giovanili. Una crescita veloce considerando che nel campionato 2011/12, all'età di soli 13 anni, timbrò l'esordio in serie A Elite. Nella stagione successiva è arrivata la prima convocazione nella rappresentativa Area Sud (sotto età, con ragazzi di annate precedenti), preludio al titolo di campione d'Italia under 16 con il Noci nel 2013/14, arrivato insieme a un'altra convocazione nella rappresentativa Area Sud.



I risultati ottenuti a Noci lo hanno condotto al trasferimento al Conversano, con cui ha giocato la Fase Finale del campionato Under 21 al PalaFerrara di Benevento nel 2019. Lo stop per il Covid lo ha riportato a casa, nuovamente a Noci, dove ha firmato un campionato di altissimo livello la scorsa stagione. In estate ha vestito la maglia azzurra della Nazionale di Beach Handball insieme a Davide Galliano, che ritroverà proprio a Benevento.



"Consideriamo l'ingaggio di Laera un grande passo avanti per la crescita della squadra - dice il direttore sportivo Antonio Schipani -. Nonostante la giovane età ha un curriculum ricco di campionati disputati da protagonista, e benché nasca terzino sinistro può giocare in tutti e tre i ruoli centrali garantendo soluzioni diverse a coach Carvalho. Siamo felicissimi di averlo con noi e ringraziamo il Noci per la collaborazione affinché la trattativa andasse a buon fine".

Foto: pagina ufficiale facebook Pallamano Benevento.