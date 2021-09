Virtus Academy Benevento, è iniziata la preparazione Le ragazze di coach Giulio Musco esordiranno in serie B il 9 ottobre a Battipaglia.

La stagione dell’Academy Virtus Benevento è iniziata. Le ragazze di coach Giulio Musco hanno iniziato gli allenamenti. Il progetto è ambizioso, la presidente Luisa Musco ha ridato forma a tutto l’assetto societario coinvolgendo volti storici della palla a spicchi sannita come Vittorio Mori, Eugenio Caporaso, Salvatore Galieri e Maurizio Forni. La squadra è stata affidata a Giulio Musco, uomo che conosce bene questo mondo e che sarà coadiuvato da Ottone Amore e Andrea Pompilio come preparatori atletici. Il quartier generale della squadra sarà il Palazzetto dello Sport Mario Parente, tempio della pallacanestro sannita. L’esordio nel torneo di serie B femminile è previsto per sabato 9 ottobre lontano dalle mura amiche contro la Polisportiva Battipagliese. Per quella data bisognerà essere pronti.