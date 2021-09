Benevento 5, pareggio in amichevole con la Sandro Abate A Montefusco sanniti bravi a rimontare più volte lo svantaggio, in gol anche il neo acquisto Mejuto

Prosegue con grande ottimismo l’avvicinamento del Benevento 5 alla sua prima storica ed entusiasmante avventura in serie A2. La formazione giallorossa, che aveva esordito sabato in amichevole sabato col Calvi al Palatedeschi, nella giornata di mercoledì ha fatto visita alla Sandro Abate per un allenamento congiunto andato in scena al Palazzetto dello sport di Montefusco.

Test proficuo per entrambe le squadra con quella di Fabio Oliva che ha messo ancora una volta in mostra le sue qualità. Il 4 a 4 finale rende orgogliosi tecnico e società che si sono confrontati con un club della massima serie. Tanti gli esperimenti sia per Angelini che per Oliva. Giallorossi bravi a non mollare e rimontare dopo essere stata più volte in svantaggio. Le marcature sono state aperte da Pazetti, raddoppio irpino con Bizjak prima della rete ospite di Mejuto, uno degli uomini più importanti e attesi del nuovo corso. Il 3-1 è arrivato dai piedi di Suazo, poi ci ha pensato il solito Volonnino ad accorciare le distanze prima del 4-2 di Bizjak che non ha però abbattuto i giallorossi.

Il carattere è sempre stata una grande qualità di questa squadra che anche in amichevole non molla mai. Infatti è arrivato il pareggio grazie alle reti di Stigliano e Galletto per il 4-4 finale. Dopo il test di Montefusco contro la Sandro Abate di coach Angelini, il Benevento 5 prenderà parte al quadrangolare “Città di Venafro” sabato 25 settembre con Lazio, Real San Giuseppe e i padroni di casa.