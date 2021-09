Benevento 5, clamoroso: Oliva non è più il tecnico giallorosso La società ha comunicato l'addio consensuale con l'allenatore della promozione in serie A2.

E' stata una domenica intensa in casa giallorossa quella che in serata ha portato all'ufficialità dell'addio del tecnico Fabio Oliva con poche righe attraverso i canali social del club guidato dal presidente Pellegrino Di Fede e dal direttore generale Antonio Collarile.

"Si separano, in maniera consensuale, le strade tra il Benevento 5 e mister Fabio Oliva. Il club ringrazia e saluta il tecnico dopo un’annata piena di soddisfazioni, culminata con la storica promozione in A2, augurandogli le migliori fortune professionali e personali".

Un cambio di panchina che arriva a poco meno di tre settimane dall'esordio in serie A2. Nelle prossime ore si attende la comunicazione su chi guiderà la squadra.