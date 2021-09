Accademia pronta all'esordio al Trofeo Città di San Salvatore Telesino Per le giallorosse subito sfida contro la Effesport Isernia che milita in serie B1.

Dopo circa un mese di allenamenti in preparazione al prossimo campionato di B2 che avrà inizio tra poco meno di un mese, le giallorosse scenderanno in campo venerdì e sabato di questa settimana per il 1° Trofeo Città di San Salvatore Telesino - Memorial Michele Cutillo.

Si tratta di un quadrangolare a cui parteciperanno anche la Effesport Isernia, squadra di B1, la Volare Benevento, che sarà avversaria dell'Accademia anche in campionato, e le padrone di casa della Forex Olimpia San Salvatore Telesino, fresche di promozione in B1. La formula è quella classica con semifinali e finali ad eliminazione diretta: sarà proprio la formazione giallorossa a scendere in campo per prima nella prima semifinale con la Effesport Isernia (orario di inizio fissato alle ore 18.00), a seguire l'altra gara tra la Volare Benevento e l'Olimpia San Salvatore. Le due perdenti si affronteranno poi sabato nella finale per il 3°-4° posto, mentre le due vincitrici si contenderanno la vittoria del Trofeo nella finale 1°-2° posto.



Per l'Accademia, come detto in apertura, si tratta della prima uscita stagionale, un test subito molto impegnativo contro una formazione di categoria superiore per misurare sia il livello di competitività raggiunto dalla squadra in questo primo mese di allenamenti che i correttivi da apportare nelle prossime settimane di lavoro.

Al quadrangolare di San Salvatore Telesino faranno poi seguito altri due test amichevoli con la Fiamma Torrese (altra formazione di B1) dapprima in trasferta venerdì 1 Ottobre e poi a Benevento a distanza di una settimana, altre due appuntamenti utili al tecnico giallorosso Ruscello per rodare ulteriormente le sue atlete prima del debutto ufficiale in campionato fissato per il 16 Ottobre a Benevento con la Fidelis Torretta.