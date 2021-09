Benevento 5, Cundari nuovo allenatore dei giallorossi Il direttore tecnico si accomoderà sulla panchina per la prima storica avventura del club in A2.

L’addio consensuale con coach Fabio Oliva è arrivato con tempistiche molto veloci a sole tre settimane dall’inizio del campionato. Difficile intervenire a questo punto della stagione ma la soluzione, per fortuna, il Benevento 5 ce l’aveva già in casa. Si tratta di Carlo Cundari, che da dicembre 2020 è il direttore tecnico della società giallorossa. Sarà lui a guidare Botta e compagni nel campionato di serie A2 che partirà il 9 ottobre. Al suo fianco Gerardo Dello Iacovo, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di match analyst.

"E' stato il nostro primo pensiero ed una scelta giusta. Abbiamo optato per la continuità di lavoro, strutturalmente non abbiamo cambiato nulla” ha commentato così la scelta il presidente Pellegrino Di Fede. “In tempi ristretti e brevi, considerato l'imminente inizio di campionato, non abbiamo voluto fare rivoluzioni –ha spiegato- in quanto la squadra conosce bene il credo tecnico-tattico di Carlo. Il club appoggia pienamente Cundari, gli faccio un forte in bocca al lupo, sono sicuro che faremo una grande stagione". Dello stesso tono anche le dichiarazioni del direttore generale Antonio Collarile. "Era la scelta più logica che potessimo fare, siamo felici di aver affidato a Carlo la conduzione tecnica della prima squadra. Gerardo sarà l'allenatore in seconda e preannuncio novità: a breve arriverà il preparatore atletico".