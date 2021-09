Soel Virtus Benevento, un progetto per tornare grandi nel basket femminile La squadra prenderà parte al torneo di serie B, la guida tecnica è stata affidata a coach Musco.

Dodici mesi fa era stata annunciata l’iscrizione in serie B. Poi la seconda ondata dell’emergenza sanitaria mise il progetto in standby. La Virtus Benevento però ha continuato a lavorare per dare alla città una realtà che possa giocare in un campionato importante. Il 2021 è l’anno della rinascita dello sport italiano, che dopo gli stop degli ultimi diciotto mesi, si avvia a tornare a vivere una stagione, si spera, quasi normale.

La società della presidentessa Musco ha le idee chiare. Si è affidata a persone competenti come Vittorio Mori, Eugenio Caporaso e ha messo in panchina Giulio Musco, volto storico della palla a spicchi sannita. Si giocherà al Pala Parente e la squadra è stata costruita con l’obiettivo di diventare la punta di diamante dell’intero movimento femminile sannita con diverse società che hanno deciso di intraprendere questa sfida.

Nella conferenza di presentazione andata in scena venerdì pomeriggio, è stato annunciato anche il main sponsor che darà il nome alla squadra iscritta al torneo di serie B. La compagine guidata da coach Giulio Musco si chiamerà Soel Virtus Academy Benevento e in questi giorni ha provveduto già ad annunciare alcune giocatrici che fanno parte del roster che ha già cominciato la fase di preparazione.

Tra le più attese la guardia polacca classe 1997 Kinga Piedel. Una “combattente” che arriva dall’est Europa per dare fisicità ed esperienza internazionale ad una squadra che vedrà giocare sul parquet del Pala Parente anche giocatrici come l’ala piccola Ilaria Cappucci, la classe 2006 Emma Zambottoli, la playmaker del 2005 Sharon Romano e Annachiara Ucci.

A coach Giulio Musco, uomo dalla grande esperienza cestistica, il compito di valorizzare le qualità di queste ragazze e del resto del roster in un campionato difficile come quello di serie B. La Virtus Academy Benevento è un progetto che nasce dalla passione comune di un gruppo di persone che, diventando amici rincorrendo la palla a spicchi, hanno deciso di provare a restituire quello che hanno avuto dallo sport e lo faranno ridando lustro ad un settore femminile che negli ultimi anni non è mai riuscito a dare continuità ad un progetto tecnico. Adesso è tempo di guardare avanti grazie all’unità di intenti e di spingere a canestro le ragazze che indosseranno la canotta della Soel Virtus Academy Benevento