DP Noleggi SG Volley, dal mercato arriva l’italo brasiliana Camargo Dos Santos “Sono molto contenta di intraprendere questa nuova avventura".

Continua la campagna di rafforzamento della DP Noleggi SG Volley per rafforzare la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di C Femminile. A tal proposito la società sangiorgese si è assicurata l’ingaggio di Agnez Camargo, classe 1993, atleta universale capace di ricoprire più ruoli.

Queste invece le prime impressioni sulla nuova avventura tra le diavole rosse per il neo acquisto sangiorgese: “Sono molto contenta di intraprendere questa nuova avventura. Voglio ringraziare la mia società di appartenenza per avermi dato la possibilità di provare questa esperienza, ma soprattutto vorrei ringraziare il presidente Mauro Camerlengo per l'opportunità. Sono felice di essere parte di questo progetto che mi ha subito entusiasmata. Mi impegnerò al massimo per non disattendere le aspettative della società con la promessa di dare sempre e comunque il meglio di me stessa. Ho conosciuto le mie nuove compagne e devo dire che sono veramente delle bravissime ragazze oltre che ottime atlete. Non vedo l’ora che inizi il campionato”.