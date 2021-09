DP Noleggi SG Volley, Camerlengo piazza il colpo Iodice La società sangiorgese continua a rinforzarsi in vista del torneo di serie C.

Arriva un grande rinforzo sul mercato per la DP Noleggi SG Volley che piazza un importante colpo in vista del prossimo campionato di serie C femminile. A vestire i colori della società sangiorgese sarà la forte schiacciatrice Agnese Iodice, atleta completa che vanta nel suo curriculum diverse promozioni, di cui l’ultima lo scorso anno, nel torneo di B2, dove è stata una delle protagoniste della straordinaria cavalcata dell’Olimpia Volley di San Salvatore Telesino verso la B1 nazionale.

Un biglietto da visita importante quindi, per un’atleta che rappresenterà sicuramente un tassello fondamentale nello scacchiere del team sangiorgese. Queste le prime dichiarazione del neo acquisto della DP SG Volley 1997: “ Vengo da alcune stagioni dove sono riuscita a raggiungere obiettivi importanti ed ho voluto accettare questa nuova sfida perché sono certa che la SG Volley rappresenti una delle realtà meglio organizzate della regione Campania. Mai avuto dubbi su questa scelta. Mi piace il progetto tecnico, sono sicura che ci siano le premesse per toglierci tante soddisfazioni. Ho ritrovato coach Franzese che conosco benissimo e uno staff altamente professionale. Non vedo l'ora di entrare in campo e giocare e onorare questa maglia e questi colori”.