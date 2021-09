Miwa Benevento, in Coppa Italia esordio vittorioso Gli uomini di Parrillo si sono imposti ad Airola per 69-56 sulla Step Back Caiazzo.

Ricomincia da una vittoria la stagione 2021/2022 della Miwa Energia Cestistica Benevento. All’esordio sulla panchina sannita di Coach Adolfo Parrillo, i cinghiali hanno portato a casa un netto 69-56 nella prima gara valida per la Coppa Campania contro Caiazzo.

“Una gara giocata bene - afferma Coach Parrillo - soprattutto nel primo tempo. La seconda parte è stata caratterizzata da un leggero calo di concentrazione che è fisiologico quando c’è un certo distacco ma è chiaro che dobbiamo lavorarci. E’ un gruppo giovane, grazie alle scelte della società che sposano in pieno le mie ambizioni, e bisogna dunque analizzarlo come tale. Ad ogni modo, sono soddisfatto della gara così come della tenuta fisica che seppur ancora non al 100% come normale che sia, mi lascia soddisfattissimo del lavoro di Fabiano Romano.”

Il match, disputato nella tendastruttura di Airola, si è messo subito in discesa con i primi due parziali terminati 26-16 e 18-15 per la Miwa Energia. Nel secondo tempo di gioco, invece, il calo della Cestistica Benevento e il ritorno fiammante di Caiazzo fa terminare gli ultimi due quarti 17-15 e 8-12. Sugli scudi Capitan Rianna (8pt) - autore di un gran precampionato insieme al lungo Alunderis - Ordine (18pt), Gift (7pt) e Papa (10pt).

Il prossimo turno sarà disputato ancora ad Airola il 6 Ottobre alle ore 19:00 contro Basket Mugnano, compagine militante in Serie C Silver.