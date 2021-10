Accademia, l'esordio in campionato si avvicina Le giallorosse hanno sostenuto un allenamento congiunto con la Fiamma Torrese, squadra di B1.

Nuova settimana di allenamenti per l'Accademia Volley. Dopo il trofeo di San Salvatore Telesino disputato lo scorso weekend, le giallorosse hanno chiuso ieri pomeriggio una intensa settimana di lavoro a Torre Annunziata (NA) dove hanno disputato un allenamento congiunto con la Fiamma Torrese, squadra ormai consolidatasi già da qualche anno in Serie B1.

Circa due le ore di lavoro durante le quali le due squadre hanno disputato quattro set che hanno visto le padrone di casa vincerne tre, solo uno (il secondo) chiuso 26-24 dalle giallorosse. Le varie azioni di gioco hanno messo in evidenza la differenza di categoria tra le due formazioni, anche se l'Accademia porta a casa tanti buoni spunti da cui ripartire soprattutto per quanto di buono mostrato dal sestetto nel secondo dei quattro set giocati, dove è emersa tutta la qualità e la potenzialità della squadra in grado di giocare alla pari con un avversario di categoria superiore.

Per l'Accademia si è trattato, quindi, di un ulteriore passo di avvicinamento all'esordio in campionato, previsto tra due settimane sul parquet amico della palestra Rampone, che verrà replicato nuovamente tra sette giorni quando le due formazioni si ritroveranno per un secondo allenamento congiunto prima di affrontare la settimana tipo che precederà l'inizio ufficiale del torneo.