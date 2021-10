Telesia Half Marathon, spettacolare successo keniano nella prova maschile Mkungo si prende il primato col nuovo record della gara, tra le donne trionfo per la Mukandanga.

L’edizione 2022 della Telesia Half Marathon ha regalato grandi soddisfazioni agli organizzatori. Ottimi i risultati tecnici, straordinaria la partecipazione. La kermesse podistica organizzata a Telese Terme, ha accolto 1500 podisti pronti a darsi battaglia su un percorso che come al solito si dimostra veloce e stimolante soprattutto per i big.

Il keniano Panuel Mkungo ha vinto la competizione maschile chiudendo la gara in 1:01:56 che è il nuovo record della competizione. Crono di due secondi inferiore a quello che nel 2019 aveva stabilito il suo connazionale Joel Maina Mwangi (1:01:58). Tra gli italiani ottimi segnali sono arrivati nella mezza maratona per Ahmed Abdelwahed, atleta delle Fiamme Gialle che a Tokyo aveva corso i 300 siepi. Quella di Abdelwahed a Telese è stata la prima volta assoluta su questa distanza che non aveva mai corso prima.

Nella gara femminile si è imposta la ruandese Mukandanga Clementine con il crono di 1:15:20. Tra le azzurre da segnalare la prova delle gemelle siciliane Barbara e Francesca Vassallo, rispettivamente quinta e sesta al traguardo conquistando il simbolico titolo di prime italiane a tagliare al traguardo in una gara meno esaltante di quella maschile ma comunque di buon livello tecnico.

Ordine d’arrivo Uomini: 1° Mkungo (KEN) 1:01:56, 2° Tiongik (KEN) 1:02:11 3° Mwangi (KEN) 1:02:37, 4° Koech (KEN) 1:02:57, 5° El Talhaoui (MAR) 1:02:58, 6° Amaniel (ERI) 1:04:26

Donne: 1^ Mukandanga (RWA) 1:15:20, 2^Jerotich (KEN) 1:15:35, 3^ Niyomukunzi (BDI) 1:18:04, 4^ Nahimana (BDI) 1:18:53, 5^ Vassallo B. (ITA) 1:22:22 , 6^ Vassallo F. ( ITA) 1:22:31.

Foto: pagina ufficiale Telesia Half Marathon