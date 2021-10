Pallamano Benevento, Laera e Galliano si vestono d'azzurro I due giovani giallorossi prenderanno parte all'EHF Champions Cup che andrà in scena a Palermo.

Lavorare bene col settore giovanile prima o poi dà sempre i suoi frutti. In casa Pallamano Benevento lo sanno bene. In questi anni sono tante le soddisfazioni arrivate dai più piccoli. L’ultima è solo di qualche ora fa con la convocazione di Davide Galliano nella Nazionale Italiana di Beach Handball per gli incontri di EHF Champions Cup in programma dal 6 al 10 ottobre a Isola delle Femmine a Palermo. Il club del presidente Carlo La Peccerella può gioire anche per la chiamata da parte del tecnico Vincenzo Malatino, di Vincenzo Laera, neo giocatore giallorosso.

Galliano e Laera sono stati chiamati ed inseriti nel Blue Team, la squadra federale della Figh che affronterà nel girone eliminatorio gli spagnoli del Ciudad de Malaga, gli svizzeri del Wasserschloss, i portoghesi del Tigres e i tedeschi del Beachmopeten. Per entrambi una grande esperienza che può fare solo bene al morale in vista dell’inizio del campionato di serie A2 dove saranno chiamati a trascinare la compagine giallorossa.

L’edizione 2021 Champions Cup 2021 coinvolgerà 27 formazioni – 15 maschili e 12 femminili – per un totale di circa 450 tra atlete, atleti, tecnici, dirigenti, arbitri e addetti ai lavori. Le nazioni rappresentate in campo saranno in tutto 11: oltre all’Italia, anche Spagna, Danimarca, Portogallo, Ungheria, Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Ucraina, Olanda e Polonia.