DP Noleggy SG Volley, arriva la centrale Curtis “Finalmente arrivo in quella che reputo una delle realtà più importanti della regione".

Nuovo rinforzo in casa DP SG Volley 1997, che riesce ad assicurarsi le prestazioni della forte centrale Valentina Curtis. L’atleta sannita arriva con un curriculum importante visto che nella sua carriera è riuscita a centrare diverse promozioni, sia dalla C alla B2 che dalla B2 alla B1.

L’arrivo di Valentina arricchisce il roster della squadra sangiorgese di un elemento di assoluto valore in grado di far sentire il suo peso in un campionato impegnativo come quello di serie C. Un valore aggiunto a disposizione di coach Francesco Franzese che potrà così contare su un’altra giocatrice d’esperienza e dalla indiscusse qualità.

Queste le prime dichiarazione di Valentina: “Finalmente arrivo in quella che reputo una delle realtà più importanti della regione. E’ capitato più volte di sfidare questa società da avversaria e sinceramente sono rimasta sempre colpita dalla struttura e dall’ organizzazione. Ho grande stima dello staff tecnico, di primissimo livello. Ho avuto modo di conoscere il presidente Camerlengo e sono stata subito colpita dal suo entusiasmo e dai programmi che mi ha illustrato, qui c’è un progetto veramente interessante e di prospettiva. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo campionato dove sono certa reciteremo un ruolo da protagoniste”.