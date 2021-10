Benevento 5, l'esordio si avvicina e Collarile non nasconde l'emozione Il direttore generale ha parlato dell'avvicinamento alla prima giornata di sabato con il Cus Molise.

L’esordio si avvicina. L’emozione cresce. Il conto alla rovescia scorre veloce. Sabato si farà sul serio. Finalmente il Benevento 5 potrà toccare con mano quello che si è conquistato con merito la scorsa stagione. La serie A2 è una splendida avventura da vivere tutta d’un fiato. Alle 16:00 ci sarà il calcio d’inizio della sfida contro il Cus Molise al Palaunimol di Campobasso. E anche in società c’è tanta curiosità di vedere all’opera la squadra senza nascondere che sarà un avvio pieno di emozioni come ha raccontato il direttore generale Antonio Collarile.

“E’ una vigilia particolare, emozionante, solo il pensiero di esordire in A2 mette i brividi e ci fa capire dove siamo arrivati. Non è semplice trattenere l’emozione, sono un po’ teso perché il primo giorno di scuola è sempre particolare. Cundari è motivato, carico, mi ha trasmesso positività e mi ha fatto capire che l’ambiente è pronto per questo esordio. Abbiamo uno staff di primordine che sta provando a portare al massimo la squadra già per l’esordio di sabato contro il Cus Molise. Stiamo cercando di apportare degli aggiustamenti per raggiungere gli obiettivi, abbiamo visto la formula del torneo con play off e play out e sappiamo che sarà molto difficile”.

Collarile sa bene che la sua creatura va incontro ad una stagione dove bisognerà restare sempre lucidi, accogliere le sconfitte senza fare drammi e perdere di vista il vero obiettivo: mantenere la categoria.