Pallamano Benevento vittoriosa alla "Coppa città di Capua" I giallorossi, con tanti giovani in campo, hanno dato ottime risposte a coach Rui Carvalho.

Il torneo di serie A2 inizierà ufficialmente sabato 16 quando la Pallamano Benevento ospiterà al Pala Ferrara l’Atellana, intanto continuano le sfide di avvicinamento alle gare ufficiali. Nell’ultimo week end è andata in scena la “Coppa Città di Capua” dove i giallorossi hanno battuto prima lo Sporting Club Gaeta e poi i padroni di casa del Sun Endas Capua conquistando il trofeo.

Per coach Rui Carvalho sono arrivate indicazioni importanti. Il tecnico portoghese ha messo in campo tantissimi ragazzi giovani e ha dovuto fare a meno anche dei big come Davide Galliano, Antonio Chiumiento, Andrea Schipani, Andrea Sangiuolo, Antonio De Luca e Pierluigi Formato. Soddisfatto Rui Carvalho che si appresta a vivere la sua prima avventura nel campionato di serie A2 in Italia. "Le nostre prestazioni al torneo di Capua sono state più che positive, mi occorreva capire la condizione della squadra per migliorare. Sono soddisfatto, lo posso considerare un test positivo perché il feeling tra i giocatori cresce ma voglio che ai ragazzi sia chiaro che c'è ancora tanto da lavorare. Abbiamo poco meno di due settimane davanti a noi prima del derby con l'Atellana, dobbiamo sfruttare questi giorni".