Scherma, Boscarelli in raduno con la Nazionale di spada del neo CT Chiadò Il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia ospiterà il primo ritiro del nuovo corso azzurro.

La passione non conosce ostacoli e la storia di Francesca Boscarelli conferma questa tesi. La sannita è un grande esempio. A 39 anni la pedana è ancora il suo posto preferito, quello che le regala emozioni difficili da spiegare.

Una nuova stagione sta per iniziare col raduno della Nazionale di spada che prenderà contatto per la prima volta col nuovo Commissario Tecnico Dario Chiadò. Il ritiro andrà in scena presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, dove da venerdì 8 ottobre arriveranno 20 spadiste e altrettanti spadisti. L’occasione è ghiotta per allenarsi in gruppo e soprattutto alzare l’asticella in vista dell’inizio della Coppa del Mondo.

Per la Boscarelli, che nelle ultime stagioni stava facendo bene prima dell'arrivo della pandemia, sarà l'occasione per togliersi qualche altra soddisfazione a livello internazionale. Intanto però bisogna pensare a prepararsi bene e questo raduno è la migliore occasione possibile.

Ecco la lista completa delle atlete convocate da Dario Chiadò: Sara Billi, Francesca Boscarelli, Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Alice Clerici, Eleonora De Marchi, Elena Ferracuti, Marta Ferrari, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Giordana Gallina, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Mara Navarria, Alessia Pizzini, Giulia Rizzi, Emilia Rossati, Alberta Santuccio e Gaia Traditi.