Benevento 5, arriva l'estremo difensore Matheus Dias Rocha Il classe 1997 è arrivato in giallorosso apprezzando il progetto del club sannita.

Antonio Collarile, direttore generale del Benevento 5, lo aveva annunciato: “Se ci sarà l’occasione miglioreremo la rosa”. E l’occasione è prontamente stata colta senza esitazioni. In giallorosso è arrivato l’estremo difensore brasiliano Matheus Dias Rocha, classe 1997, che dopo l’esperienza in patria con Goias Esporte Club e Corinthians Futsal, è sbarcato in Italia dove ha difeso i pali del Bovalino.

"Mi ha convinto il progetto ambizioso di questa società, sperando di arrivare il più in alto possibile con questi colori” sono state le prime parole del neo portiere giallorosso.

“Ci aspetta una stagione difficile in un girone complesso, ai tifosi prometto che onorerò la maglia giallorossa ogni secondo, voglio centrare con la squadra gli obiettivi prefissati dal club". L’obiettivo primario è la salvezza e per raggiungerla ci sarà bisogno anche delle sue parate.