Benevento 5, è il giorno dello storico esordio in serie A2 I sanniti giocheranno a Campobasso contro il Cus Molise, Cundari rinunciare solo a Di Luccio.

Il grande giorno è arrivato. Finalmente è il momento dell’esordio. Questo pomeriggio alle 16:00, al Palaunimol di Campobasso, il Benevento 5 sfiderà il Cus Molise per la prima giornata del torneo di serie A2.

Alla vigilia ha parlato il nuovo tecnico Carlo Cundari, che è parso fiducioso in vista del tanto atteso esordio. “E’ sempre bello preparare queste partite per l’adrenalina che regalano. Sono sensazioni da vivere. La squadra è carica, l’esordio è un momento importante e ci aspettiamo che i ragazzi mettano in campo le proprie qualità. Ci siamo allenati bene e siamo convinti che possiamo giocare una gran bella partita”.

L’unico assente sarà Di Luccio, Cundari poi parla dell’avversario. “Sappiamo che non ci sarà per tre partite. Il Cus Molise è una squadra ben organizzata con grosse individualità e giocatori d’esperienza. Giocano davanti al proprio pubblico, hanno fatto un buon precampionato, sono messi bene in campo e dovremo rispettarli e giocarci la partita a viso aperto”.

L’obiettivo stagionale è la salvezza. Nel girone C la lotta sarà entusiasmante, bisognerà essere cattivi e sempre sul pezzo.