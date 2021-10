Accademia Volley, dopo il secondo test con la Fiamma Torrese si pensa alla B2 Il campionato è dietro l'angolo, le giallorosse sono in netta crescita.

Arrivano segnali incoraggianti per l'Accademia Volley. A distanza di una settimana, le giallorosse hanno sostenuto ieri pomeriggio un secondo allenamento congiunto con la Fiamma Torrese, squadra di Torre Annunziata che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B1.

Quattro set disputati con il primo vinto dall'Accademia al termine di una frazione davvero ben giocata dal sestetto beneventano che si è ritrovato a condurre anche fino alle fasi finali del secondo set, perso poi di misura. Da lì in avanti è venuta fuori tutta l'esperienza e la superiorità della formazione di casa allenata da Adele Salerno. Nonostante il ko, la squadra giallorossa ha mostrato evidenti segnali di crescita sia rispetto ad una settimana fa che alle precedenti uscite al Torneo di San Salvatore, aspetti che fanno sicuramente ben sperare in vista dell'ormai imminente esordio in campionato sabato prossimo contro la Fidelis Torretta.

Adesso l'Accademia si gode due giorni di riposo prima di tuffarsi a partire da lunedì prossimo nella settimana tipo quando inizieranno per tutti (finalmente) le partite ufficiali che metteranno in palio i primi punti della stagione.