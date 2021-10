L'Edil Appia BigMat Sant'Agnese pronta per l'evento "Costruiamo per lo Sport" Il presidente Manganiello: "E’ per noi un grande onore essere stati scelti come partner".

Arriva l’ufficialità di una notizia decisamente importante per l’Edil Appia Basket Sant’Agnese. La società sannita è risultata infatti uno dei 138 club di pallacanestro selezionati per partecipare all’iniziativa “Costruiamo per lo Sport”. L’operazione, promossa dalla nota azienda BigMat, gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire e ristrutturare, costituisce per la stagione 2021/22 la più grande operazione europea di sponsorizzazione dello sport dilettantistico locale e bissa il successo della passata stagione in cui i club di basket selezionati erano stati “solo” 98.

Nella serata di martedì si è tenuta quindi la cerimonia di consegna delle divise presso la sede del main sponsor Edil Appia, partner BigMat, in Contrada Piano Cappelle (Bn) alla presenza dei vertici delle due società e di una delegazione di giovani atleti. L’iniziativa ha previsto la fornitura gratuita di kit completi di canotte, pantaloncini e calzettoni brandizzati Hummel e ha consentito ai presenti di vivere momenti di

convivialità seppur nel rispetto delle attuali norme anti Covid.

Per la stagione 2021/22, pertanto, il marchio BigMat affiancherà quello Edil Appia sulle canotte delle rappresentative giovanili del Basket Sant’Agnese a conferma della vicinanza in termini di valori tra sponsor e società sportive locali. In questo modo BigMat ed Edil Appia rafforzano il loro impegno nel tessuto economico in cui operano, a sostegno di quelle realtà meno reclamizzate e delle famiglie e dei giovani che le compongono.

“E’ per noi un grande onore – afferma il presidente del Basket Sant’Agnese Maria Pia Manganiello – essere stati scelti come partner per questa lodevole iniziativa da un’azienda leader a livello europeo come BigMat. Ringrazio anche il nostro sponsor Edil Appia che ha sostenuto la nostra candidatura e con cui voglio condividere i meriti. Siamo l’unica società di pallacanestro della provincia di Benevento ad essere stata

selezionata e ciò dimostra la bontà del nostro lavoro, svolto sempre nell’interesse dei giovani e delle loro famiglie.

Crediamo che l’educazione fornita dalla pratica sportiva possa far sviluppare nei più piccoli sentimenti come la collaborazione, la disciplina e l’inclusione. L’intesa quindi va oltre la pura sponsorship basandosi sulla condivisione di valori e sulla volontà comune di fare del basket uno strumento di formazione ed educazione.