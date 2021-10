Benevento 5, alle 20:30 al PalaTedeschi arriva lo Sporting Sala Consilina Il derby campano promette spettacolo con gli uomini di mister Cafù che sono reduci da un ko.

Dopo l’entusiasmante testa a testa nello scorso torneo di serie B che ha premiato i salernitani con la promozione diretta, a distanza di pochi mesi c’è ancora il Sala Consilina sulla strada del Benevento 5 nell’esordio casalingo in serie A2 di questa sera (ore 20:30) al «PalaTedeschi». Il blitz in terra molisana dei giallorossi nella prima giornata ha dato grande fiducia all’ambiente, ma l’esperto Vincenzo Botta mette tutti in guardia per quella che sarà una sfida piena di insidie.

«Mi aspetto un Benevento 5 – spiega il capitano giallorosso – con tanta voglia di lottare su ogni pallone per quello che è il nostro marchio di fabbrica. Affronteremo un Sala Consilina molto organizzato e desideroso di ottenere i primi tre punti della stagione. Noi sabato scorso abbiamo disputato una grande gara su un campo ostico dove secondo me poche squadre saranno capaci di fare risultato. Ci siamo guadagnati la vittoria lottando, come sempre, su ogni palla e il gruppo è contentissimo di avere ottenuto la prima storica affermazione del Benevento 5 in serie A2».

Il Sala Consilina è reduce dal ko casalingo di sabato scorso e verrà nel Sannio alla ricerca dei primi punti in campionato. «Quella contro i salernitani– sottolinea Botta – sarà una gara differente rispetto a quella contro il Cus Molise. Il Sala Consilina viene da una sconfitta e

sicuramente cercherà di muovere la classifica. Noi senza dubbio ci faremo trovare pronti e speriamo di raccogliere altri punti. Finalmente i tifosi potranno accedere al PalaTedeschi, anche se solo con una capienza del 60% e faccio un appello a tutti per venire a sostenerci stasera

perché ne abbiamo bisogno».

BIGLIETTI - I biglietti per la gara Benevento 5-Sala Consilina sono disponibili sul circuito Go2 oppure presso il punto vendita Tabacchi F.lli Collarile, sito in piazza San Modesto, 36 (Benevento) fino alle 20:30. Il costo del singolo tagliando è di 5€ comprensivo di prevendita. Per accedere all’impianto sarà necessario essere in possesso del green pass. I biglietti sono acquistabili esclusivamente in prevendita e non presso la biglietteria del «PalaTedeschi» che sarà chiusa.