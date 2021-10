Contrader Volare Benevento pronta all'esordio casalingo Nel Sannio arriva la Volley Reghion di Reggio Calabria, una delle migliori squadre del torneo di B2.

La Contrader Volare Benevento è pronta per un nuovo campionato di serie B2. Si parte sabato alle 18:00 con una gara casalinga. Nella Palestra dell’Istituto Alberti, le ragazze di coach Luca Nanni affronteranno la Volley Reghion di Reggio Calabria, formazione che viene accreditate tra le maggiori contendenti per la lotta nelle prime posizioni della classifica.

Quindi per le sannite si annuncia un esordio complicato dove coach Nanni potrà già verificare se il lavoro fatto nel periodo di preparazione può già regalare i primi frutti. Il tecnico nelle amichevoli precampionato ha sperimentato tanto cercando di trovare le migliori soluzioni tecnico-tattiche per la sua squadra.

Un lavoro che continuerà nelle prime giornate di campionato dove la squadra si dovrà amalgamare affrontando avversari di livello. La campagna acquisti è stata importante, il roster è stato rinforzato per affrontare un campionato dove l’asticella si è alzata notevolmente, per questo il primo obiettivo per tutti è quello di conservare la categoria.