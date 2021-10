Forex Olimpia San Salvatore, esordio da sogno in serie B1 La Zero 5Castellana Grotte è stata battuta 3-1 nella sfida più importante per la società telesina.

La sfida tanto attesa ha regalato una grande gioia alla Forex Olimpia San Salvatore Telesino. L’esordio assoluto nel torneo femminile di serie B1 si è concluso con un successo importante per 3-1 contro la Zero5 Castellana Grotte. Prestazione positiva della squadra di coach Eliseo che nel primo set ha dimostrato subito grande carattere sistemando una situazione che si era messa male. Infatti le telesine hanno dovuto rincorrere per gran parte del set prima di giocarsi tutto ai vantaggi chiudendo 27-25.

Avanti di un set la squadra ha acquisito ulteriore fiducia esprimendo una buona pallavolo anche se coach Eliseo avrà ancora tanto lavoro da fare. La voglia e l’entusiasmo della Forex Olimpia hanno fatto la differenza nel secondo parziale vinto 25-21, ma quando bisognava chiudere i giochi è arrivato il passaggio a vuoto. Le pugliesi hanno fatto il break regalandosi la possibilità di allungare la partita imponendosi per 25-17. In casa telesina però la reazione è stata eccezionale. Grande serenità e sicurezza nei propri mezzi hanno permesso alla squadra di coach Francesco Eliseo di ritornare sul rettangolo di gioco con la giusta concentrazione per chiudere i conti. Nel quarto parziale non c’è stata posta storia. La forex Olimpia San Salvatore ha difeso bene trovando soluzioni efficaci in attacco chiudendo i conti con un netto 25-16.

La squadra del presidente Campanile ha festeggiato così la prima storica vittoria in serie B1, un sogno che si avvera sia per alcune ragazze che fanno parte da anni di questo progetto, sia per la società che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha saputo costruire un percorso tecnico e organizzativo che ha regalato risultati eccezionali. Il torneo di B1 sarà lungo e complicato anche dal punto di vista logistico. Sabato la squadra sarà impegnata nella trasferta siciliana di Terrasini per sfidare la Duo Rent.